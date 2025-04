JRG69 | Akses Masuk Situs Resmi Slot Gacor Indonesia Terpecaya 2025

BUITEN

Het geluid van Almere, wat is dat? Urban Greeners vroeg het aan vijf muzikanten uit Almere. Het resultaat: vijf tracks met het geluid van hun stad als inspiratie. Tikkende stoplichten, fluitende vogeltjes en het ritme van heipalen die in de grond worden geslagen. Geluid is overal, als je het maar wil horen. Almere is altijd in beweging. Morgen kan de stad er alweer anders uit zien dan vandaag, en dus ook anders klinken. Daarom is dit een momentopname. Het album ‘BUITEN’ bestaat uit tracks van Yung Dada, Eelco van Zanten, Basil, Alken en Romy Dya. We gingen met ze naar buiten, we gingen luisteren en zij besloten: zó klinkt het Almere van nu.

Bekijk het project en beluister de muziek.

In samenwerking met Cultuurfonds Almere.